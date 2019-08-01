Украинский президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с индийским премьер-министром Нарендой Моди. Об этом сообщает пресс-служба президента на своем сайте.

Во время разговора Зеленский поздравил Наренду Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на должность премьер-министра Индии.

Кроме того, собеседники договорились об активизации политического диалога на высшем уровне, в частности обсудили обмен визитами в ближайшее время, а также поговорили об укреплении экономических связей и расширении военно-технического сотрудничества.

Помимо этого, стороны положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в учреждениях высшего образования Украины, рост внимания индийского кинематографа нашей страны, традиционную популярность Индии среди украинцев.

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