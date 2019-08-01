Работники патрульной полиции Николаева Сергей Канавцев и Дмитрий Криничный доставили в больницу полуторагодовалую девочку, которая выпила моющее средство.

Счет шел на минуты, так как у ребенка были химические ожоги, а затрудненное движение и пробки на дорогах города забирали время. Новость передает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Патрульных попросили сопроводить автомобиль, в котором находилась пострадавшая, в больницу, но полицейские решили самостоятельно доставить девочку. Они пересадили маму с дочкой в служебный автомобиль, включили спецсигналы и довезли ребенка в областную детскую больницу за несколько минут.

Фото: патрульные, которые доставили ребенка в больницу/ пресс-служба патрульной полиции Украины

Девочку передали врачам отдела хирургии, которые оказали ей квалифицированную помощь.

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