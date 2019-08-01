Верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер, в связи с законом о тотальной украинизации, назвал текущую языковую политику в Украине нарушающей права национальных меньшинств и дискриминационной.

"Одна из сегодняшних проблем - реализация рекомендаций Совета Европы. К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации", - цитирует Заньера газета "Известия".

Он подчеркнул, что в принятом в Украине законе о языке ничего не говорится о защите нацменьшинств. "Все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жёстко - не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание", - добавил он.

Также он анонсировал свой визит в ближайшее время. "Я планирую поехать на Украину в ближайшее время. Сейчас там всё поменялось - политическая атмосфера, администрация, президент", - добавил Ламберто Заньер.

Как сообщала "Страна", в Офисе Владимира Зеленского проанализировали закон о тотальной украинизации. Но результаты держат в секрете.

Отметим, что в Харькове школьным учителям начали выдавать памятки о штрафах за русский язык.

Олеся Медведева в Ясно.Понятно блоге сделала подробный обзор этого закона:

Видео: youtube.com/Страна.ua