В Днепре на балконе своей квартиры обнаружен со смертельным пулевым ранением головы мужчина, который по решению суда находился под круглосуточным домашним арестом. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

Уточняется, что 28-летнего мужчину со следами крови на лице обнаружила его жена около 23:00 30 июля на балконе четвертого этажа квартиры, где проживала семья. Пострадавшего доставили в больницу, где он и умер.

Согласно врачебному свидетельству, смерть вызвало пулевое проникающее ранение головы.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию из больницы. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В рамках досудебного расследования будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.

В полиции указали, что в отношении потерпевшего 10 июня было открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

12 июня Бабушкинский районный суд Днепра избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток (до 9 августа) по месту его проживания.

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