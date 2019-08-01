Мэр Киева Виталий Кличко на встрече с адвокатом американского президента Трампа Рудольфом Джулиани обсуждал ситуацию с местным самоуправлением в украинской столице. Об этом пишет "Укринформ".

"Я вчера вернулся из США, где у меня была встреча с одним из самых известных мэров современности, мэром, который руководил крупнейшим, сложным городом ... Который является большим другом и города Киева, и Украины... Мы обсуждали политическую ситуацию в Украине, обсуждали реформы, которые происходят в Украине, и обсуждали ситуацию с самоуправлением. Потому что на сегодняшний день есть угроза того, что киевлян хотят лишить права избирать человека, который берет определенные обязательства. ... Двигаются методами Януковича, когда мэра отодвинут в сторону и поставят человека сверху ", - сказал Виталий Кличко.

Кличко также заявил, что по его мнению, Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только избранный Киевский городской голова.

"Если мы говорим о самоуправлении, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, если у кого есть желание стать мэром Киева, пожалуйста, это выборы, это единственное демократическое направление, где можно получить должность Киевского городского головы, а не назначения сверху. Все эти вопросы также обсуждались с господином Джулиани", - сказал Кличко.

Напомним, новые власти Украины заговорили о снятии Кличко еще 10 июля. На встрече с мэром президент Владимир Зеленский заявил о намерении разделить две должности: мэра и председателя Киевской горадминистрации. Первая должность - это выборная, а вторая - назначаемая президеном с подачи Кабинета министров.

Также мы писали, что на брифинге в конце июля глава Офиса президента Андрей Богдан подробно рассказал, в чем суть конфликта новой администрации с мэром Киева Виталием Кличко.