Председатель правления АО Укрзализныця Евгений Кравцов отменил закупку вышиванок и вышитых полотенец на 1,53 млн гривен. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергей Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала Центра сервисного обеспечения, который славится удивительными заказами. Срок - один месяц ", - написал в соцсети Евгений Кравцов.

Напомним, информация о том, что филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен, появилась несколько часов назад. Сообщалось о том, что согласно тендерной документации, стоимость одной вышитой рубашки составляет 4100 гривен, а одного рушника - 3600 гривен.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Укрзализниця начнет проверять сотрудников на трезвость перед началом рабочего дня.

Также мы сообщали, что в Укрзализнице передумали покупать стаканы за две тысячи гривен и решили потратить деньги на жидкое мыло.