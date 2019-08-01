В субботу, 3 августа, в Харькове накануне первого домашнего матча "Шахтёра" в сезоне-2019/20 (4 августа "оранжево-черные" примут "Карпаты") болельщиков ждет сразу несколько активностей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В 16:30 все посетители клубного Fan Shop на стадионе "Металлист" встретятся с нападающим "Шахтера" Жуниором Мораесом.

Болельщики получат уникальную возможность приобрести у лучшего бомбардира Премьер-лиги абонемент на новый сезон, взять автограф и сфотографироваться.

В 17:00 откроется доступ в чашу стадиона через сектора 1–4 (для владельцев абонементов сезонов-2018/19 и 2019/20 предусмотрен отдельный вход через VIP), а в 17:45 "Шахтер" представит новый комплект домашней формы от Nike и проведет открытую тренировку на поле ОСК "Металлист".

Обладатели абонементов, которые посетили все матчи сезона-2018/19, перед началом тренировки смогут встретить команду на поле, организовав коридор почета, а по завершении занятия футболисты устроят для них автограф-сессию. Также игроки проведут непродолжительную раздачу автографов для всех болельщиков на стадионе.

"Приглашаем всех желающих 3 августа на ОСК "Металлист" в Харькове! Начало мероприятий в 16:30. Встречаем новый сезон вместе!", - говорится в сообщении пресс-службы Шахтёра.

Как сообщала "Страна", без единой ничьей завершился первый тур нового сезона Высшей лиги чемпионата Украины по футболу. Все результаты встреч.

Отметим, что игрок Шахтёра, который перешел в казанский клуб, ждёт что Россия и Украина помирятся.