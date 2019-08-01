Прокуратура направила в суд обвинение в отношении четырех молодых людей, которые в конце мая устроили драку на детской площадке в Киеве и избили мужчину, гулявшего там с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Инцидент произошел рядом с домом №70-А по проспекту Правды в Киеве. Группа молодых людей употребляла спиртные напитки на территории детской площадки, громко при этом разговаривая, используя нецензурную лексику. Им сделал замечание мужчина, который гулял на площадке с маленькой дочерью. Молодые отреагировали агрессивно и устроили с ним драку на глазах у ребенка.



В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения. По результатам проведения досудебного расследования действия правонарушителей квалифицированы по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, группой лиц).

Обвинительный акт против них направлен в Подольский районный суд Киева. Злоумышленникам за совершение указанного преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, неадекватного хулигана, который избил дедушку и двухлетнего ребенка, посадили под стражу.

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