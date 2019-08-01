Перед выходными погода останется приятно прохладной по меркам лета. На большинстве территорий погода установится на уровне +20 градусов по Цельсию.

Теплее всего будет на западе страны - там столбик термометра поднимется до +26 градусов. Погоду на 2 августа сообщает Укргидрометцентр.

Скриншот: сайт Укргидрометцентра

На большей части Украины продут дожди, местами с грозами. Сухо и солнечно будет только в юго-восточных областях. Холоднее всего будет в Харькове и Сумах. Там, несмотря на отсутствие осадков, температура не поднимется выше +21 градуса. Теплее всего - в Хмельницком и Ивано-Франковске, там будет до +26 градусов и ожидаются дожди с грозами.

Температура воздуха ночью в большинстве областях на уровне +11-14 градусов, самая холодная ночь ожидается в Сумах, Чернигове и Луганске - там будет +10, а самая теплая - в Крыму - до +18.

Ранее "Страна" сообщала, что первая неделя последнего месяца лета принесет в Украину похолодание.

Также мы рассказывали, что синоптики удивили прогнозом первых холодов в Украине уже в конце августа.