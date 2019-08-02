Крайне правые украинские националисты готовятся "взрывать режим изнутри".

Под этим неофициальным девизом 28 июля в селе Покровское Днепропетровской области состоялось совещание – "провід" командиров УДА – Украинской добровольческой армии. Это вооруженное формирование является нелегальным и не входит ни в одну из официальных силовых структур Украины, несмотря на неоднократные попытки его туда включить.

Там же присутствовало и руководство организации "Государственная инициатива Яроша" - "ДІЯ".

"Страна" разбиралась в том, что решили националисты на своем съезде.

"Союз обороны Украины"

Главным проектом, который обсуждался националистами, было решение о создании в регионах системы территориальной обороны под эгидой УДА.

Согласно концепции, в каждой области должен быть создан областной центр подготовки бойцов теробороны, которые во время "Ч" в любой момент организованно могут взять оружие и оказать "сопротивление врагу".

Для этого Дмитрий Ярош и его единомышленники предлагают создать общую парамилитарную организацию "Союз обороны Украины" с разветвленной системой областных и районных филиалов, на базе которых должны создаваться отряды бойцов – добровольцев.

Как рассказали Стране источники в УДА, численность первичных районных отрядов не регламентируется. Однако предполагается, что районные должны проходить ежегодные сборы в составе областных подразделений Союза обороны Украины.

Обучение на сборах по стандартам НАТО будут проводить бойцы-ветераны УДА, воевавшие на Донбассе. Интересно, что помимо обычных воинских навыков вроде чтения карт, стрельбы и штурмового альпинизма, в программе обучения добровольцев есть и уроки идеологии.

Идея создания добровольческих парамилитарных подразделений националистами далеко не нова – после первой мировой войны в Германии были созданы "добровольческие корпуса" - фрайкоры, из участников которых позже были сформированы первые отряды "штурмовиков" СА (боевое крыло нацистской партии Гитлера).

По словам одного из бойцов УДА, главная цель новой организации Дмитрия Яроша – создание территориальной базы радикальных националистов. "Будем рвать режим изнутри" - коротко сформулировал идею организации источник "Страны" в УДА.

Главой Союза обороны Украины – территориальных отрядов националистов назначен командир 8-го отдельного батальона УДА "Аратта" Андрей Гергерт с позывным "Червень".

К слову, ранее Дмитрий Ярош готовил законопроект о создании "резервной армии" на базе УДА, входила бы составной частью в ВСУ, обладала бы своими полигонами и центрами обучения и штатным оружием.

Однако с ВСУ у Яроша начиная с прошлой осени срастаться перестало.

С чем и связан перенос усилий на "гражданку".

Как УДА выдавливали с фронта

Подразделения Украинской добровольческой армии воевали на Донбассе до осени 2018 года. Националистов вывели с передовой после их отказа войти составной частью в ВСУ и заключить контракты.

Процесс начался после преобразования АТО в ООС. Когда в мае того же года вся власть в зоне конфликта перешла военным.

Так, 9 июля, командующий ООС Сергей Наев заявил о том, что на переднем крае отныне запрещено пребывание вооруженных добровольцев, не входящих в состав структур, официально задействованных в боевых операциях.

Наев не уточнил, о каких именно подразделениях идет речь, но очевидно, что имелись в виду "Украинская добровольческая армия" и ДУК "Правый сектор", которые действительно не входили ни в состав ВСУ, ни в Нацгвардию.

Причем, по информации "Страны", разоружение "диких" добробатов началось еще весной 2018 года. Под Марьинкой "Корд" приказал сдать оружие той самой "Аратте" Гергерта-Червня, который теперь будет возглавлять "отряды теробороны".

Правда, официально власти пытались показать, что конфликта никакого нет. А командующий ООС Наев даже постил дружеские фото с Ярошем. Так в АТО опровергали нашумевшее видео якобы штурма базы Яроша спецназом СБУ.

Однако дым был не без огня. Осенью, в октябре Дмитрий Ярош официально заявил, что его подразделения покидают Донбасс. На самом деле их выводили все лето. И к середине осени процесс был завершен.

Это конец долгой эпопеи подковерной борьбы за вывод из Донбасса никому не подчиняющихся воинских формирований. Борьбы, которую власти пытались скрыть, заявляя, что с добровольцами Яроша у них "мир, дружба, жвачка".

Впрочем, уже тогда Ярош заявлял, что ничего еще не кончено. И анонсировал то самое создание территориальных батальонов по всей Украине, которое обсуждали на днях националисты.

"Нам нужно сделать все возможное, чтобы реванш, о котором кто-то много говорит, контрреволюционный реванш нечисти не произошел. Мы не допустим никакого реванша в этом государстве. Надо будет валить - будем валить, а что делать? В конце концов, мы этим четыре с половиной года занимаемся", - заявил Ярош во время выступления в Днепропетровской ОГА в октябре 2018 года.



Судя по этой цитате, целью новой деятельности "армии" Яроша, изгнанной из Донбасса, был внутренний предвыборный фронт. Однако дальнейшие события показали, что услуги националистов на нем не пригодились - никакой значимой роли на выборах они не сыграли. А "Свобода", которая объединила Яроша, Тягнибока и Билецкого, набрала мизерный процент голосов.

После этого провала у националистов, как видим, возвращаются к идее создания отрядов "глубокого залегания". Которые когда-нибудь - да выстрелят.