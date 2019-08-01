В четверг, 1 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности в Запорожской области Александра Хилько. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

"Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", - говорится в указе №572/2019.

Отметим, что Александр Хилько возглавлял УСБУ в Запорожской области с февраля 2017 года. В запорожской СБУ он на различных должностях работал с 1999 года. А с июня 2013 года по апрель 2014 года Александр Хилько находился на должности начальника отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности УСБУ в Николаевской области.

Скриншот: president.gov.ua

Александр Хилько. Фото: president.gov.ua

Напомним, Владимир Зеленский 30 июля уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины Черкасской области Олега Бойко.

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