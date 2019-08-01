В Uber Shuttle после начала работы в Киеве на маршруте с Троещины на Печерск анонсировали новые направления. В частности, - от Оболони до Золотых ворот. Об этом сообщает Авто Информатор.

Автобусы будут ездить каждые 15 минут, а большинство маршрутов доступны с 7:00 до 21:00. Стоимость проезда будет зависеть от расстояния: 15 гривен до 8 километров, 20 гривен до 12 километров, 25 гривен до 16 км и 30 гривен - свыше 16 километров.

Uber Shuttle, который заработал в Киеве несколько месяцев назад, является пилотным проектом. Однако данной услугой пользуется все больше киевлян, а компания расширяет количество маршрутов.

На новом маршруте у автобуса будет 19 остановок:

Оболонь:

проспект Героев Сталинграда, 65

проспект Героев Сталинграда, 51

проспект Героев Сталинграда, 45

улица Маршала Тимошенка, 29

улица Маршала Тимошенка, 21

улица Богатырская, 6/1

улица Богатырская, 3

улица Куреневская, 15

Петровка:

проспект Степана Бандеры, 11А

Подол:

улица Новоконстантиновская, 15/5;

улица Новоконстантиновская, 1В;

улица Константиновская, 71;

улица Константиновская, 31;

улица Нижний Вал, 15

улица Глыбочицкая, 67

Кудрявец:

Кузрявский спуск, 14б

Центр:

улица Сечевых Стрельцов, 17

улица Ярославов Вал, 23

улица Николая Лысенка, 4

улица Богдана Хмельницкого, 66

улица Бульварно-Кудрявская, 18/2

Фото: avto.informator.ua

Как сообщала "Страна", в мае на улицы Киева вышли первые маршрутки от Uber. Мы разбирались, как они работают. Отметим, что представители Uber остановили работу в Австрии.