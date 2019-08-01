От Оболони до Золотых ворот. В Киеве заработает новый маршрут Uber Shuttle
В Uber Shuttle после начала работы в Киеве на маршруте с Троещины на Печерск анонсировали новые направления. В частности, - от Оболони до Золотых ворот. Об этом сообщает Авто Информатор.
Автобусы будут ездить каждые 15 минут, а большинство маршрутов доступны с 7:00 до 21:00. Стоимость проезда будет зависеть от расстояния: 15 гривен до 8 километров, 20 гривен до 12 километров, 25 гривен до 16 км и 30 гривен - свыше 16 километров.
Uber Shuttle, который заработал в Киеве несколько месяцев назад, является пилотным проектом. Однако данной услугой пользуется все больше киевлян, а компания расширяет количество маршрутов.
На новом маршруте у автобуса будет 19 остановок:
Оболонь:
- проспект Героев Сталинграда, 65
- проспект Героев Сталинграда, 51
- проспект Героев Сталинграда, 45
- улица Маршала Тимошенка, 29
- улица Маршала Тимошенка, 21
- улица Богатырская, 6/1
- улица Богатырская, 3
- улица Куреневская, 15
Петровка:
проспект Степана Бандеры, 11А
Подол:
- улица Новоконстантиновская, 15/5;
- улица Новоконстантиновская, 1В;
- улица Константиновская, 71;
- улица Константиновская, 31;
- улица Нижний Вал, 15
- улица Глыбочицкая, 67
Кудрявец:
- Кузрявский спуск, 14б
Центр:
- улица Сечевых Стрельцов, 17
- улица Ярославов Вал, 23
- улица Николая Лысенка, 4
- улица Богдана Хмельницкого, 66
- улица Бульварно-Кудрявская, 18/2
Фото: avto.informator.ua
Как сообщала "Страна", в мае на улицы Киева вышли первые маршрутки от Uber. Мы разбирались, как они работают. Отметим, что представители Uber остановили работу в Австрии.