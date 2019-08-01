Трехсторонние переговоры оотносителльно транзита газа между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября этого года в Брюсселе. Об этом сообщил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По словам Коболева, Россия еще не назвала своих представителей на переговорах. Также глава Нафтогаза сомневается, что Россия продолжит поставлять газ в Германию через Украину после запуска "Северного потока-2".

"Пообещать что-то, а затем сдержать это - две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках", - заявил глава Нафтогаза.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Предыдущие трехсторонние встречи в формате Украина-ЕС-РФ по вопросу транзита российского газа через территорию Украины не давали никаких результатов.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский надеется, что Украина договорится с Россией о транзите газа уже в сентябре.

Также мы сообщали, что Киев предупредил, что Европе нужно начать готовиться к газовому кризису в 2020 году.