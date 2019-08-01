В Станице Луганской ГСЧС начала разминировать территорию возле разрушенного моста. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook.

"Сегодня с утра, саперы ДСНС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ" Станица Луганская ". Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста".

Скриншот: Facebook/ Станично-Луганская районная государственная администрация

Напомним, 31 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе принято решение о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

Фото: пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации

Ранее "Страна" писала, что в ОБСЕ оценили сроки и объемы работ по восстановлению моста в Станице Луганской.

Также мы сообщали, что Зеленский и Туск посетили район разведения сил у Станицы Луганской.