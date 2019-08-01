Центральная избирательная комиссия признала 136 народных депутатов избранными на прошедших парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что 1 августа после перерыва в заседании Комиссия продолжила принятия и объявления протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 с пометкой "Уточненный".

Центризбирком принял уточненные протоколы об итогах голосования в одномандатных избирательных округах № 121 и 127. Также комиссия признала избранными народными депутатами Украины Сергея Штепу от "Слуги народа" в округе № 77 и Сергея Минько в округе № 80 (оба округа находятся в Запорожской области). Всего по состоянию на 1 августа ЦИК признала избранными 136 народных депутатов.

Напомним, выборы в Верховную Раду состоялись в Украине 21 июля. "Страна" писала о том, как голосовали украинцы на досрочных парламентских выборах.

Также мы писали, что Центральная избирательная комиссия установит окончательные результаты внеочередных парламентских выборов не позже 5 августа.