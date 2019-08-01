В посольстве Ватикана в Москве опровергли информацию о визите Папы Римского Франциска в Россию на празднование Дня Победы 9 мая 2020 года. Об этом сообщает Nation News.

В дипломатической миссии сообщили, что ничего не знают о подобных планах понтифика. Ранее в Конференции католических епископов России (ККЕР) усомнились в возможности приезда Франциска.

В России официально пригласили на празднование 75-летнего юбилея Победы, которое будет отмечаться 9 мая 2020 года, президентов США и Франции. Эммануэль Макрон уже принял предложение и в ответ пригласил Владимира Путина в свою летнюю резиденцию во французском форте Брегансон, где проводит отпуск.

Дональд Трамп сообщил, что серьезно подумает о визите. "Речь идет о победе над нацистами. Это очень важно", - отметил президент США.

Как сообщала "Страна", Папа Франциск попросил Владимира Путина молиться за него. После этого президент и понтифик крепко пожали друг другу руки в Ватикане.

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