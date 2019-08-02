2 августа в Украине отмечают День погибших десантников и Ильин день. А в мире - день ВДВ и Международный день пива.

Какой сегодня праздник в Украине

В Украине сегодня официально отмечают День памяти погибших десантников разных поколений. Во многих бригадах проведут торжественные построения в честь погибших.

Осенью 2017 года Высокомобильные десантные войска официально переименовали в Десантно-штурмовые войска ВСУ, голубые береты сменили на бордовые, а праздник перенесли на 21 ноября - день архистратига Михаила. Несмотря на это, многие десантники неофициально отмечают свой праздник 2 августа.

Народные и церковные праздники

Православные чтят Илью-пророка наряду с Николаем чудотворцем. Он считался грозным обличителем грешников и покровителем праведников. Илья знаменовал собой окончание лета и переход к осени.

В народе Илья считался покровителем грома и молний. В начале августа часто гремели грозы. Считалось, что в этот день опасно купаться в водоеме или работать на поле - может поразить молния. После Ильи начинали убирать горох и второй урожай грибов. По одной из версий, раньше в это же время язычники праздновали день Перуна-громовержца, а с приходом христианства его заменили на Ильин день.

Международные праздники

В России, Казахстане, Беларуси 2 августа отмечают День Воздушно-десантных войск. В 1930 году в этот день на учениях Московского военного округа, в окрестностях Воронежа, впервые высадились воздушные десантники - 12 человек. В СССР эту дату стали отмечать, как День воздушно-десантных войск. В Сербии сегодня отмечают похожий праздник - День авиации.

Также в мире отмечают Международный день пива. У этой даты есть конкретный основатель - владелец американского бара Джесс Авшаломов, который хотел таким образом привлечь еще больше посетителей в свое заведение в Калифорнии. Идея пришлась по вкусу многим любителям и производителям алкогольного напитка.

События и даты

В этот день в разные годы произошли разные события, многие из которых были трагическими.

В 1812 в Одессе началась эпидемия чумы, которая унесла жизни каждого девятого жителя в городе. Считается, что опасную болезнь в город завезли на коммерческих суднах, которые побывали на Ближнем востоке. Одними из первых умерли несколько актрис, гастролирующей в Одессе итальянской оперной группы.

В 1824 году в Нью-Йорке открылась знаменитая Пятая авеню, ставшая местом сосредоточения фешенебельных магазинов и одним из символов города.

В 1906 в Португалии появился футбольный клуб "Порту".

В 1989 году обрушился фронтон киевского главпочтампта возле Майдана, в результате чего погибли 11 человек. Колонны внезапно рухнули в 16:20. Среди причин называли ремонтные работы (перед этим демонтировали облицовочную плитку с колонн) и подземные работы по строительству нынешней станции метро Майдан. Под крышей в то время люди прятались от дождя. Разгребать завалы бросили прохожие, милиция и десантники, праздновавшие свой день в центре города.

Именины

Сегодня именины у Александра (в честь мученика Александра Архангельского), Ильи, Константина, Николая, Петра.