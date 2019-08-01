В Киеве на рынке в Деснянском районе задержали 59 иностранцев - нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы.

Уточняется, что задержание произошло 31 июля. В отношении 33 задержанных принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения, в отношении 17 лиц - о сокращении срока временного пребывания в Украине, еще 2-х мигрантов поместят в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности. Также составлены 42 административных протокола по ст. 203 КУоАП "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины".

На прошлой неделе на этом же рынке были задержаны 63 мигрантов. 10 человек решено было поместить в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Во время флюорографического обследования в трех из них обнаружили признаки серьезного инфекционного заболевания, но это не мешало им торговать овощами и фруктами, а также контактировать с людьми.

Фото: dmsu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы составили 80% нелегальных трудовых мигрантов Чехии.

Также мы сообщали, что в США начались массовые облавы на нелегальных мигрантов.