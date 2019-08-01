Сегодня, 1 августа, украинцы смогут увидеть первое новолуние в этом месяце. Новолуние означает, что Луна находится в такой фазе, когда ее практически не видно с Земли, поэтому его еще называют "черной Луной".

Что из себя представляет новолуние

С астрономической точки зрения, новолуние - это фаза, когда Луна находится в той же эллиптической долготе, что и Солнце. Говоря проще, естественный спутник нашей планеты находится на одной линии между Землей и Солнцем, в максимальной для себя близости к последнему, и при этом повернута к зрителю на Земле ночной стороной. Именно поэтому ее нельзя увидеть на небе - получается, что она не отражает солнечный свет в этой позиции.

Лишь спустя некоторое время после новолуния (обычно день-два при благоприятном состоянии атмосферы) диск Луны в ясную погоду будет виден на небе, прим освещеть его будет слабый свет, отраженный с Земли. Интервал между новолуниями обычно составляет чуть более 29 суток. Нынешнее новолуние выпало на 1 августа 2019 года, следующее состоится 30 августа.

К слову, отличить молодую Луну, которая появляется после новолуния, от старой (таковой она становится после полнолуния) очень просто: если лунный серп расположен как буква С, то Луна С-старая. Если же серп повернут в обратную сторону, к нему можно мысленно дорисовать палочку, чтобы получилась буква Р, значит, она Р-растущая, то есть молодая.

Что можно и чего нельзя делать в новолуние

Поскольку Луна с древности играла важную роль для людей (в частности, для составления календарей), исчезновение спутника с неба пугало людей. Считалось, что происходит что-то очень важное. Это период начали связывать с перерождением, ведь после новолуния Луна начинала постепенно набирать полноту и силу на небе.

В новолуние 1 августа астрологи рекомендуют активно строить планы на будущее. Этот период очень благоприятен для новых начинаний, которые будут развиваться и набирать силу, как растущая Луна.

Можно планировать цели на ближайший месяц - покупки, поездки и все, что вы хотите успеть сделать до конца лета. Старайтесь визуализировать свои желания и мечты, можете записать их в блокнот как можно подробнее или даже сделать коллаж из картинок.

Также рекомендуется отдыхать, но только активно, а не лежа в кровати.

Не бойтесь браться за сложные дела, которые постоянно откладывали на потом, или начинать важные для вашего будущего разговоры.

А вот чего нельзя делать, так это расстраиваться, злиться, ссориться, увольняться с работы, лениться - ведь этим вы закладываете картину событий на целый месяц вперед. Кроме того, не рекомендуется брать или давать деньги в долг.