В Луганской области с 5 по 25 августа, по случаю 28-й годовщины Дня Независимости Украины, пройдет концертный тур Марш независимости. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, целью мероприятия является популяризация музыкальных произведений военно-патриотического направления среди жителей Луганской области и укрепление доверия украинского народа к армии.

Также предусмотрены кинопоказы украинских патриотических фильмов и оказание гуманитарной помощи населению. В мероприятии примет участие личный состав военного оркестра одной из частей Вооруженных сил Украины. Также приводится график концертного тура.

Напомним, что Зеленский решил возглавить на День независимости "Ходу гидности".

Также мы разбирали, зачем Зе решил провести "Ходу гидности".