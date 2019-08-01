Сегодня, 1 июля, в Нидерландах вступил в силу запрет носить одежду, которая закрывает лицо. Запрет распространяется на общественные места и госучреждения. Новость сообщает Deutsche Welle.



Как отмечается в материале, спор по поводу запрета велся в Нидерландах на протяжении 14 лет. Министерство внутренних дел страны выступало за запрет и призывает местные власти обеспечить его выполнение.

Разница между хиджабом, паранджой и чадрой/фото из открытых источников

По новому запрету, если женщина появится в общественном месте в парандже или никабе, то сотрудники правоохранительных органов должны потребовать, чтобы она открыла лицо. Если женщина отвечает отказом, ей запретят входить в общественное здание и выпишут штраф от 150 евро. Запрет распространяется также на мотоциклетные шлемы и балаклавы.

Однако, не до конца понятно, будет ли запрет общим. Так, больницы, общественный транспорт и полиция уже заявили, что не будут его придерживаться.

Во многих странах Европы действует подобный запрет. Первой закрывать лицо в общественных местах запретила Франция в 2011 году, за ней последовали Дания, Бельгия, Болгария и Австрия.

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