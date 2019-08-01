В Instagram появился аккаунт Тараса Шевченко, его ведет блогер, внешне очень похожий на Кобзаря.

Аккаунт @shev_che, как следует из описания, принадлежит "первому народному кобзарю Украины", инфлюенсеру, которму 205 лет. За неделю существования он набрал чуть менее 5 тысяч подписчиков.

Первая запись в блоге появилась 23 июля, это короткое видео, сюжет которого - как раз воскрешение поэта Тараса Шевченко в наши дни. Повествование, как и во всем блоге далее, ведется от лица поэта. Он появляется на Тарасовой горе и говорит: "Ты посмотри, похоронили, где и просил!"

Видео: Instagram/ shev_che

Кроме шуточных скетчей, в блоге множество фото блогера. Например, он позирует с купюрой 100 гривен и шутит, что дорисовал бы себе коня и молнии, если бы знал, что его автопортрет появится на гривнах.

Скриншот: Instagram/ shev_che

В блоге есть обращения и отсылки к другим известным украинцам. Например, "Шевченко" сокрушается, что не он придумал слова песни Onuka "Це моє місто" или упоминает рэп-исполнительницу Alyona Alyona.

Скриншот: Instagram/ shev_che

В блоге поднимаются и более серьезные темы. "Кобзарь" рефлексирует о парламентских выборах и требует отпустить пленных украинских моряков на свободу.

Скриншот: Instagram/ shev_che

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тарас Шевченко (@shev_che) 26 Июл 2019 в 7:07 PDT

Видео: Instagram/ shev_che

Напомним, Европейская федерация журналистов требует прекратить преследование украинских блогеров и журналистов.

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