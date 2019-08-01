На кладбище в Новоград-Волынском неизвестные повредили 3 надгробия на местах захоронений воинов из АТО. Новость передает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

В ночь на 1 августа вандалы повредили 16 памятников над могилами, из них 3 - на местах захоронений воинов АТО. Полицейские начали уголовное производство по статье 297 УК (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

По закону, такое правонарушение наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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