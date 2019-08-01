Справочный курс гривни по отношению к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 1 августа 2019 года понизился до 25,34 грн/$1 со вчерашних 24,98 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, что в среду, 31 июля, цена доллара в обменниках обвалилась ниже отметки в 25 грн. Курс продажи доллара понизился до 24,95 грн, а покупки - до 24,79/24,70 грн.

Также "Страна" писала о том, что в Украине назревает громкий валютный скандал, поскольку курс гривны укрепляется с начала лета и за это время доллар подешевел почти на 2 гривны. Но эксперты достаточно жестко критикуют ситуацию на валютном рынке Украины, заявляя, что Нацбанк "топит" доллар.