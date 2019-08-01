Расследование убийства 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по кличке Француз, который находил клонов-однофамильцев нардепа Сергея Пашинского на выборах, активизировалось.

По информации нашего издания, публикации "Страны" о Французе прочитало руководство страны. После этого в Коростень выехал замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, что Илья Обиход пропал еще 28 июня 2019 года. А за неделю до этого без объяснения причин с выборов сняли свои кандидатуры двое однофамильцев Пашинского.

Друзья Обихода подозревали, что к его пропаже причастна охрана нардепа Сергея Пашинского - она могла отомстить Илье Обиходу за поиск технических кандидатов, которые снизили бы результат их босса на выборах.

26 июля тело Обихода со следами пыток было найдено в лесопосадке с мешком на голове, сломанной челюстью и огнестрельным ранением в спине. На месте нашли также гильзы калибра 7.65 мм и окурки.

По информации "Страны" в прокуратуре, после обнаружения тела Ильи Обихода исчезли двое охранников Сергея Пашинского.

В то же время полиция уже начала выдвигать версии, которые отвлекают внимание от персоны Пашинского.

Так, 29 июля в полиции заявили, что Француз был подозреваемым в убийстве жителя Коростеня, которое произошло в марте 2018 года. Также Обиход, по информации правоохранителей, был якобы причастен к одной из преступных группировок.

"Он был фигурантом одного из уголовных производств, которое касалось нарушений избирательного законодательства. А также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам", - заявляли тогда в пресс-службе житомирской Нацполиции.

Как сообщают наши источники в прокуратуре, руководство областной полиции находится в плотном контакте с Пашинским и пытается вывести его из под удара. "Полиция уже провела работу со всеми потенциальными свидетелями по этой истории. Кого-то запугала, кого-то иным образом убедила. Все делается для того, чтобы не дать вывести следствие на Пашинского и его охрану. Ситуацию может изменить только очень жесткое вмешательство из центра", - говорит источник.

Детальнее эту историю разбирает Олеся Медевева в блоге "Ясно.Понятно" Смерть Француза и политическая смерть Пашинского.