Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны противника с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей. Об этом заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в обращении, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.

"Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов", - сказал он.

Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. "Они (договоренности о перемирии с 21 июля – прим. ред.), как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил", - указал он.

При этом Хомчак подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

Кстати, с начала суток противник три раза обстрелял позиции операции объединенных сил. "По состоянию на 12 часов, 1 августа, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела.…По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. Сейчас воин находится в одном из военных мобильных госпиталей, где ему оказывается вся необходимая помощь", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, на Луганском направлении опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная с 5-ти утра были обстреляны со стороны неподконтрольного поселка Молодежное из стрелкового оружия. Кроме того, на Донецком направлении боевики в течение 15 минут вели огонь из пулеметов крупного калибра по позициям украинских военных неподалеку населенного пункта Павлополь. Также в 10:30 противник из крупнокалиберного пулемета обстреляли позиции украинских защитников города Красногоровка.

Напомним, что вчера противник 5 раз нарушал режим тишины.

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