В селе Петухи Киевской области представители ПЦУ совершили рейдерский захват прихода УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщается на странице УПЦ КП в соцсети.

Уточняется, что инцидент произошел 30 июля. Захваченным оказался прихода святого Иоанна Златоуста Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

"Инциденту предшествовало то, что бывший настоятель прихода священник Николай Журило начал призывать и пытался обманом собирать подписи членов общины и селян за переход громады к ПЦУ. Узнав об этом, члены общины, которые являются верующими Киевского Патриархата, сообщили в Киевскую Патриархию о коварной и деструктивной деятельности своего настоятеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава УПЦ КП Филарет освободил священника Николая Журилу от выполнения обязанностей настоятеля этого храма и назначил нового - священника Николая Гребиниченко, который с 27 июля совершал в храме богослужения.

"В то же время начались психологическое давление и даже угрозы и запугивания членов общины Киевского патриархата с целью, чтобы они изменили церковную принадлежность и перешли в подчинение ПЦУ. В частности, в адрес председателя общины звучали различные угрозы и унижения, ночью неизвестные забрасывали ее дом камнями", - говорится в сообщении.

Также поясняется, что 30 июля представители ПЦУ прибыли в Петухов, чтобы совершить захват храма. Вместе с духовенством в село привезли около 100 человек, которые не являются членами общины, постоянными прихожанами и даже жителями Петухов. Представители ПЦУ, без участия приходской общины, провели свои собрания и образовали новую общину ПЦУ.

В свою очередь Филарет направил в село Петухи церковную комиссию, которая попыталась вступить в диалог с участниками собрания, но им не дали возможности выступить. А когда священнослужители УПЦ КП Епископ Андрей пригласил присутствующих к молитве и совершил на паперти храма молебен на начало всякого доброго дела. После молитвы, когда священнослужители пытались войти в храм, произошли столкновения, в ходе которых священники Киевского Патриархата получили телесные повреждения.

"В частности, от рук священников ПЦУ тяжело пострадал один из старейших священников благочиния протоиерей Георгий Кушнирук. Его душил за горло до потери сознания фастовский благочинный ПЦУ протоиерей Михаил Данилов, в то время как другой - священник Иван Штефюк - выкручивал батюшке руки. Одному из священников Киевского Патриархата было разбит нос", - уточняется в сообщении.

Фото: facebook.com

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