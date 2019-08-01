Зеленский подписал указ о назначении Борзова руководителем ДУСи
Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.
Так, на сайте президента размещены указы от 1 августа №№569/2019 и 570/2019 об увольнении Борзова с прежних должностей и №571/2019 о его назначении руководителем Государственного управления делами (ранее Борзов занимал должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя ДУСи).
Отметим, как и Зеленский, Борзов - бывший квнщик. С 2006 по 2011 годы он был директором команды КВН "Винницкие перцы". Затем он стал директором команды "Сборная Украины". Экс-президент Порошенко назначил Борзова заместителем руководителя Госуправления делами в 2014 году. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Отметим, что Борзов является фигурантом дела НАБУ о злоупотреблении служебным положением при покупке квартиры.
Любопытно, что на выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №14 (Винницкая область) победила кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Борзова, которая является супругой нового руководителя ДУСи.
Фото: UAportal
Ранее "Страна" в материале "Винницкий перец" с бесплатной квартирой за 10 миллионов" детально писала, что известно о Сергее Борзове. Среди прочего, мы разбирались в его делах с недвижимостью, вспомнили о жене, ставшей народным депутатом, а также выяснили о его связи с главным КВН-щиком Александром Масляковым.
Напомним, 9 июля, состоялся конкурс на должность главы Государственного Управления Делами. В нем одержал победу человек Зеленского Сергей Борзов.
После этого адвокат Андрей Шевчук напомнил Зеленскому, что у победителя конкурса на главу ДУСи Борзова есть уголовное дело, и подал в суд апелляцию на результаты конкурса.