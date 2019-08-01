Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Так, на сайте президента размещены указы от 1 августа №№569/2019 и 570/2019 об увольнении Борзова с прежних должностей и №571/2019 о его назначении руководителем Государственного управления делами (ранее Борзов занимал должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя ДУСи).

Отметим, как и Зеленский, Борзов - бывший квнщик. С 2006 по 2011 годы он был директором команды КВН "Винницкие перцы". Затем он стал директором команды "Сборная Украины". Экс-президент Порошенко назначил Борзова заместителем руководителя Госуправления делами в 2014 году. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Отметим, что Борзов является фигурантом дела НАБУ о злоупотреблении служебным положением при покупке квартиры.

Любопытно, что на выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №14 (Винницкая область) победила кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Борзова, которая является супругой нового руководителя ДУСи.

Фото: UAportal

Ранее "Страна" в материале "Винницкий перец" с бесплатной квартирой за 10 миллионов" детально писала, что известно о Сергее Борзове. Среди прочего, мы разбирались в его делах с недвижимостью, вспомнили о жене, ставшей народным депутатом, а также выяснили о его связи с главным КВН-щиком Александром Масляковым.

Напомним, 9 июля, состоялся конкурс на должность главы Государственного Управления Делами. В нем одержал победу человек Зеленского Сергей Борзов.

После этого адвокат Андрей Шевчук напомнил Зеленскому, что у победителя конкурса на главу ДУСи Борзова есть уголовное дело, и подал в суд апелляцию на результаты конкурса.