В Ровно сотрудники СБУ разоблачили преступников, которые незаконно меняли имущественные права в электронных базах Минюста, из-за чего реальным владельцам нанесен ущерб на более чем 20 миллионов гривен. Ими оказались частный исполнитель и два госрегистратора. Новость появилась на сайте СБУ.

Пресс-секретарь СБУ в Ровно подтвердила информацию по запросу "Общественного" в Ровно Инны Илючок:

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица одного из местных коммунальных предприятий, по сговору с представителями криминальных кругов региона, осуществляли противоправную перерегистрацию недвижимости. Чиновники, за вознаграждение, систематически вносили неправдивые данные в государственные баз данных, что способствовало легализации рейдерских захватов предприятий и недвижимого имущества. Частного исполнителя правоохранители задержали в одном из кафе областного центра при получении 34 тысяч гривен - второй части неправомерной выгоды за отчуждение недвижимого имущества. Всего за эту сделку злоумышленники получили 65 000 гривен" - рассказала пресс-секретарь.

Фото: пресс-служба СБУ

Илючок добавила, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по месту регистрации коммунального предприятия. Правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие неправомерную деятельность группы. Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и раскрыть личности всех участников преступления.

Видео: YouTube/Служба безпеки України

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