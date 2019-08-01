Украинский мастер спорта по плаванию Михаил Романишин намерен установить рекорд, проплыв за месяц украинский участок Днепра от границы с Беларусью до Черного моря. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Заплыв начнется 5 августа на границе с Беларусью, а финиш, ориентировочно, состоится через 27-30 дней в районе впадения Днепра в Черное море", - говоррится в сообщении.

По словам Романишина, старт состоится в селе Страхолесье Киевской области возле границы с Беларусью, а финиширует спортсмен в парке Славы в Херсоне. Таким ообразом он намерен преодолеть вплавь около 850 км.

Согласно предварительной программе заплыва, ежедневно Михаил Романишин будет преодолевать порядка 30 км и плыть по 12 часов.

За ним будет следовать группа сопровождения, в которую входит его тренер, а специальная машина будет подвозить на определенные точки снаряжение для ночевки и еду. Сопровождать спортсмена также будут патрули водной полиции.

Эксперты Национального реестра рекордов Украины зафиксируют достижение пловца. Отмечается, что основные цели заплыва – привлечь внимание к экологическим проблемам Днепра, популяризировать плавание и сформировать благотворительную помощь молодым одаренным спортсменам.

Ранее "Страна" пписала о тоом, что британец очень быстро проплыл 7 км, спасаясь от любопытной тигровой акулы.

Также мы сообщали, что американский пловец Калеб Дрессел обновил мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем, который 10 лет назад устанновил его легендарный соотечественник Майкл Фелпс.