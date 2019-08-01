В Азовском море массово вымерли медузы, которые последнее время регулярно атаковали отдыхающих, их выбросило на пляж в огромном количестве. Об этом в Facebook cообщила юрист Богдана Чернявская.

Она также опубликовала подтверждающие фото и видео с отдыха вблизи Геническа Херсонской области. "Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние", – отметила она.

На кадрах видно, что на берег вынесло множество медуз, которые погибли. По словам Чернявской, из-за этого пляж был закрыт и отдыхающим запретили купаться из-за опасности для здоровья.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

Напомним, что в Англии обнаружили медузу размером с человека.

Также мы писали о том, что тысячи опасных медуз выбросились на берег под Одессой, испугав отдыхающих.