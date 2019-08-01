В четверг, 1 августа Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в помещения ГП "Украэрорух". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют обыски в помещениях ГП "Украэрорух" и по месту жительства его должностных лиц", - сказано в сообщении.

В НАБУ уточняют, что следственные действия осуществляются в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэрорух", которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - говорится в заявлении.

Скриншот: Facebook/ НАБУ

Напомним, на прошлой неделе НАБУ и ГПУ проводили обыски в Окружном админсуде Киева.

Также мы писали, что в ходе обысков в "Богдан моторс" и спортклубе "5 элемент" НАБУ изъяло документы и корреспонденцию.