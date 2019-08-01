Гитаристы немецкой группы Rammstein Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались на сцене во время концерта на московском стадионе "Лужники" в знак протеста против российского закона о "пропаганде гомосексуализма". Теперь, по этому же закону музыкантов можно задержать до 15 суток и депортировать или оштрафовать до 5000 рублей (78 долларов) и депортировать.

Фото поцелуя с подписью "Россия, мы тебя любим!" появилось на странице Rammstein в Instagram. Сам концерт состоялся еще 29 июля.

Скришот: instagram/rammsteinofficial

Группа, которая заработала популярность необычными клипами и безумными трюками, не раз выражала свою поддержку ЛГБТ-сообществу. Музыканты несколько раз поцеловались на сцене во время своего европейского тура.

Российский закон о "пропаганде гомосексуализма среди детей" приняли в 2013 году. Цель закона - не допустить контакта детей с гомосексуализмом. Европейский суд по правам человека не согласился с такой позицией, и постановил, что закон усиливает стигматизацию (нанесение ярлыков - прим. ред.), провоцирует гомофобию и дискриминирует уязвимое меньшинство, а также наносит вред детям.

Согласно российскому закону о "пропаганде гомосексуализма", иностранцев, которые пропагандируют "нетрадиционные" отношения среди несовершеннолетних, можно задержать до 15 дней и депортировать или оштрафовать до 5000 рублей (78 долларов) и депортировать.

Ранее "Страна" сообщала, что солист Rammstein отказал поклоннику в автографе, а потом сломал ему челюсть.

Кроме того, мы рассказывали, что Metallica на концерте в Москве исполнила "Группу крови" Цоя.