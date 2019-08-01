Народная артистка Инна Чурикова, получившая травму во время выступления на сцене уже выписана из НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом сообщили в справочной службе московской больницы.

"Её выписали", - сказали журналистам в медучреждении. Чурикова была госпитализирована 18 июля после того, как споткнулась и упала во время спектакля "Старая дева" из-за проблем со зрением.

Ещё обучаясь в университете она снялась в фильме Александра Роу "Морозко". Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актриса вместе работали и над другими фильмами: "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Как сообщала "Страна", Инна Чурикова 29 июля готовилась к выписке из больницы. Директор театра предположил, что после выписки из больницы актриса направится отдыхать.

Также стало известно, что она находится дома в окружении близких дома и чувствует себя замечательно.