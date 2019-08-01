Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Театральная" из-за сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

"Станция "Театральная" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в сообщении. Проводится проверка.

Позднее появилось сообщение, что станцию метро открыли, а взрывоопасных предметов не выявили.

В 2018 году украинская полиция получила почти 2,5 тысячи ложных сообщений о минировании. Две трети из них – 1708 - касалось объектов в Харьковской области. На втором месте оказался Киев (190 сообщений), на третьем и четвертом - Львовская и Одесская области, где было зарегистрировано 139 и 85 ложных сообщений.

Ранее "Страна" разбиралась, кто стоит за шквалом лжеминирований в Украине.

Также мы писали о том, что полиция не нашла взрывчатку на вокзале в Киеве, зато задержала лжеминера.