Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что новый состав правительства сформируют сразу после первого заседания Верховной Рады.

"Коалициады не будет. Все будет быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента. Если "Голос" захочет, то он может зайти прямо в первый день работы нового парламента войти в коалицию", - заявил Герус в эфире "1+1". Также он сообщил, что парламент соберется в начале сентября.

"Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, можно в августе делать, чтобы потом время не тратить. У нас времени не много, Украине нужны быстрые изменения, чтобы общество чувствовало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить, поэтому каждый день будут новые решения", - сообщил представитель Зеленского.

Мы разбирались, кого у Зеленского видят главой нового Кабмина и министрами.

“Глава ОП предупреждает об отсрочке потому, что они еще не готовы сформировать новый Кабмин. Значит, нет еще договоренностей с внутренними группами влияния и Западом о кандидатуре премьера. И они не решили, сколько будет министерств и кому они достанутся, какие парламентские комитеты себе забрать, а какие - отдать другим фракциям. Избиратели точно не поймут, если Рада начнет работу и у “Слуги народа” - большинство, а премьера с правительством все не назначают. Новость о дате первого заседания Рады будет сигналом, что во всяком случае по главе Кабмина договорились и надо утверждать”, - отметил политолог Вадим Карасев.

Напомним, кто конкретно прошёл в новый состав парламента Украины.