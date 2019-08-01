В это воскресенье, 4 августа, новый футбольный сезон в Англии начнется матчем за Суперкубок, в котором сойдутся Манчестер Сити, где играет наш Александр Зинченко и Ливерпуль.

"Горожане" Пепа Гвардиолы выйдут на этот поединок в особой ретро-форме. Ее подготовили в честь 125-летнего юбилея клуба. Дизайн супераскетичен и непритязателен: голубой цвет, белая отделка, эмблема и никакой рекламы спонсоров.

На футболку нанесена лишь надпись под эмблемой в честь юбилея и копия документа об учреждении клуба, которую можно увидеть на внутренней стороне. В продажу выпустят ограниченную партию из 1894 штук. Именно в том году и был основан клуб, как передает официальный Twitter.

Уникальную футболку представил только один игрок - Давид Сильва. Он дольше всех выступает за команду из нынешнего состава и покинет клуб следующим летом, после 10 лет в АПЛ.

Фото: Twitter

Уникальную форму для Манчестера сделала Puma. Зимой "горожане" подписали с компанией 10-летнее соглашение, по которому будет получать 65 миллионов фунтов за сезон. Предыдущим техническим спонсором чемпионов Англии был Nike, плативший 20 миллионов за сезон.

Ранее "Страна" сообщала, что Зинченко показал новую форму Манчестер Сити в салатово-розовых тонах.