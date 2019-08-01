Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая в прошлом году стала одним из главных открытий украинской музыки, 1 августа презентовала новый клип. Он опубликован на ее YouTube-канале.

Клип вышел на песню "Велика й смішна" с дебютного альбома исполнительницы "Пушка". Это седьмой музыкальный ролик Alyona Alyona. Его режиссером выступил клипмейкер Delta Arthur, который уже снимал для рэп-исполнительницы дебютный клип "Рибки", ролики "Залишаю свій дім" и "Пушка".

В новом видео Alyona Alyona в розовой футболке с массивной цепью на шее читает рэп на фоне разных локаций. Баскетбольные площадки сменяются залами супермаркета, гимнастические залы - дворами, конюшни - крышами. Видеоряд дополняют всевозможные вставки: нарисованные взрывы, поисковая строка, и трехмерные куклы.

Видео: YouTube/ alyona alyona

Напомним, в начале июня Alyona Alyona презентовала анимационный клип на песню "Якби я була не я", автором которого выступил украинский художник и аниматор Сашко Даниленко.

Также мы писали, что первый альбом рэп-исполнительницы "Пушка" Alyona Alyona презентовала в начале апреля.