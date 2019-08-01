Реформа полицейских подразделений, занимающихся противодействием наркопреступности начнётся с Закарпатской, Львовской, Херсонской и Черкасской областях. Об этом заявил главный полицейский Украины Сергей Князев. Его цитирует департамент коммуникации полиции.

"Сейчас выбраны четыре региона - Закарпатская, Львовская, Херсонская и Черкасская области. Руководители территориальных подразделений должны понять, что это первый шаг реформирования блока криминальной полиции, который затем будет направлен на все другие службы. Эти подразделения не являются экспериментальными. Они первые, которые будут реформированы", - сказал Князев.

Он добавил, что новые подразделения будут работать в международном масштабе. Поэтому, учитывая различные аспекты, были выбраны именно эти области.

В реформировании ведомства также принимают участие американские партнеры. В частности, советник отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Роберт Нортон будет принимать активное участие в собеседованиях руководителей и рядовых сотрудников этих подразделений.

Также стало известно, что в Украине ликвидируют институт участковых. Вместо них МВД вводит полицейских офицеров общин. Также в МВД проведут проверку недостойного поведения всех полицейских.

Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в центре Киева полиция накрыли точку, где отвешивали коноплю и амфетамин. Торговля ядовитым зельем продолжалась до тех пор, пока жильцы не пожаловались в полицию на постоянно крутящихся в районе подозрительных лиц.

Напомним, что под Киевом открыли антинаркотический лагерь. На событие пришел Зеленский с женой.