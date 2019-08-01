Центральная избирательная комиссия установит окончательные результаты внеочередных парламентских выборов не позже 5 августа. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По данным главы ЦИК Татьяны Слипачук, к 5 августу суды должны принять решения по всем жалобам о нарушениях во время голосования и подсчета голосов.

"Мы ожидаем, что результаты по рассмотрению апелляционных жалоб завершатся в течение последующих двух-трёх дней, что даст возможность комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, этот срок, установленный законодательством... заканчивается пятого августа. Именно до пятого августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы", - сказала Татьяна Слипачук.

По ее словам, суды рассматривают иски в оперативном режиме, поэтому можно надеяться, что ЦИК подведет окончательные итоги результатов внеочередных выборов раньше, чем 5 августа.

Отметим, что согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

Напомним, что выборы в Верховную Раду состоялись в Украине 21 июля. "Страна" писала о том, как голосовали украинцы на досрочных парламентских выборах.

Также мы писали, что 30 июля ЦИК приняла оригиналы протоколов с результатами выборов от всех 199 округов.