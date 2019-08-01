Печерский районный суд Киева дважды отказал следователю ГПУ в ходатайстве об аресте имущества третьего президента Украины Виктора Ющенко. Новость передает издание "Судебный репортер" со ссылками на решения суда, которые опубликованы на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Одно из них 9 июля вынес судья Вячеслав Пидпалый, второе 25 июля - судья Виталий Писанец.

Расследование развивалось в конце мая - начале июля. 24 мая в ГПУ на Ющенко составили письменное уведомление о подозрении в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением. 28 мая постановлением прокурора материалы по Ющенко выделены в отдельное производство, 4 июня ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении).

Следователь ГПУ просил арестовать имущество Ющенко для того, чтобы в последующем его можно было конфисковать, но суд не получил данных, что Ющенко пытается отчудить свое имущество.

Речь в подозрении идет о завладении комплексом отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье" по предварительному сговору с премьер-министром, министром охраны окружающей среды и главой НАК "Надра Украины". Стоимость имущества оценивается в 540 млн грн. Но суд не получил никаких документов в подтверждение этого. В договорах мены между ООО "Мединвесттрейд" и "НАК "Надра Украины" указана стоимость 93 млн и 91,7 млн грн. Это делает невозможным для суда проверку обоснованности выдвинутого подозрения.

Кроме того, распоряжение Ющенко от 2007 года не было отменено, а договор между ООО "Мединвесттрейд" и НАК "Надра Украины" в 2007 году незаконным в судебном порядке не признавался.

Судья Писанец считает, что дело является подследственным НАБУ, а нарушение правил подследственности влечет за собой признание доказательств недопустимыми.

В решении от 9 июля указан список имущества Ющенко. Это:

Четыре земельных участка на территории с.Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области. Пакже половина из 17 участков в Новых Безрадичах. Кафе с жилым помещением. Два жилых дома, один из них - с хозяйственными зданиями и сооружениями.

Ранее "Страна" писала, что прокуратура не нашла доказательств отравления Виктора Ющенко.

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