В Седьмом апелляционном административном суде отменили решение суда первой инстанции о пересчете голосов на всех 299 избирательных участках одномандатного округа №64 в Житомирской области, на котором проиграл Сергей Пашинский. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера Седьмой апелляционный административный суд отменил указанное решение Житомирского окружного административного суда. Очень тщательно было рассмотрено дело, все документы, все доказательства", - сообщила Слипачук на брифинге в четверг в Киеве.

"Вопрос, связанный с 64-ой окружной избирательной комиссией, где решением Житомирского окружного административного суда обязали провести пересчет на всех 299 участковых избирательных комиссиях. Это решение имело бы очень серьезное влияние на время и порядок подведения итогов голосования (всех парламентских выборов - прим.ред.), потому что касалось как одномандатного избирательного округа, так и общегосударственного", - пояснила она.

Ранее суд первой инстанции - Житомирский окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию округа №64 (г. Коростень) пересчитать голоса на всех избирательных участках этого округа. Соответствующий иск был подан доверенным лицом кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (всего 299).

В округе №64 в Житомирской области победил народный депутат 8 созыва, член фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженец Владимир Арешонков. По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, кандидат от "Слуги народа" Сигачов - 26,83%. Нардеп предыдущего созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.

Как сообщала "Страна", на округе в Коростыне, где баллотировался на выборы в Раду скандальный нардеп от "НФ" Сергей Пашинский, пропал местный житель Илья Обиход, известный как "Француз". Во время кампании он помогал конкурентам Пашинского найти его двойников. Но спустя неделю после выборов Обиход был найден убитым. На его теле обнаружены следы пыток. В обстоятельствах разбиралась Олеся Медведева в блоге Ясно.Понятно: