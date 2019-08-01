В ближайшую субботу в Москве состоится очередной оппозиционный митинг.

Всю неделю в российской столице активно развивались события по мотивам протеста и массовых задержаний в минувшие выходные в ходе несанкционированного митинга.

Главное сообщение последних дней - новость о якобы отравлении оппозиционера Алексея Навального - ее, к удивлению многих, прокомментировал лично Дональд Трамп.

О действиях протестующих в жесткой форме высказались мэр Москвы Сергей Собянин и генпрокурор России Юрий Чайка.

Параллельно ситуация из политической плоскости перешла в общественную - под угрозой оказался футбольный матч между московскими "Спартаком" и "Динамо". И это среди горожан стало более обсуждаемым, чем сам митинг.

До выборов в Мосгордуму, из-за которых люди и митингуют, остается чуть более месяца. К тому времени заключенные сейчас под стражу оппозиционеры должны выйти из изолятора. При этом выборы совпадают с днем города, который Москва отмечает в первые выходные сентября. На этот праздник, который всегда проходит с большим размахом, обычно съезжаются россияне со всей страны.

"Страна" рассказывает, как развиваются события, чего можно ждать от акции 3 августа и в дальнейшем.

Дело с реальными сроками и аллергия Навального

В минувшую субботу в Москве прошла несакционированная акция за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Было задержано 1373 человека. Разгон протестующих сопровождался применением силы со стороны полиции (как это было - читайте и смотрите в нашем материале).

Суть конфликта - ЦИК не зарегистрировала оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые запланированы на 8 сентября. Причина - часть подписей горожан за них по разным причинам признаны недействительными. Оппозиция же сказала, что это придирки и лишь предлог не пустить ее на выборы.

Всю неделю активно проводились суды. Большинство задержанных в итоге силовики отпустили после "воспитательной беседы". Части выписали денежный штраф в размере до 150 тысяч рублей (60 тысяч гривен). Часть, включая оппозиционных кандидатов, арестовали на срок до 30 суток. Некоторые из них объявили голодовку.

Отдельно Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 27 июля. Важно это тем, что теперь устроителям и участникам грозят не только штрафы и краткосрочный арест, а от 8 до 15 лет тюрьмы.

Из изолятора в больницу угодил Алексей Навальный. У него сильно опухло лицо. Оппозиционер высказал предположение, что его отравили.

Сообщение внезапно прокомментировал Дональд Трамп. Президент США пообещал разобраться с инцидентом.

Алексей Навальный в поликлинике после медицинских процедур

Опровергать наличие отравляющих веществ в анализах Навального был вынужден главный врач НИИ Склифосовского (ведущая больница скорой помощи России) Алексей Токарев. Оппозиционеру оказали медицинскую помощь, аллергическая реакция пошла на спад и его вернули в камеру.

О протесте 27 июля высказался мэр Москвы Сергей Собянин. Чиновник одобрил применение силы, поблагодарив за это сотрудников Росгвардии. Генпрокурор РФ Юрий Чайка согласился с Собяниным, добавив на будущее наставление силовикам: "Жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования".

Активисты попытались согласовать митинг на эту субботу, 3 августа. И московская мэрия его одобрила - на проспекте академика Сахарова. Но оппозиционеров это не устроило. Они решили провести акцию на Лубянской площади, у головного офиса ФСБ. Такой митинг будет несанкционированным.

С начала недели МВД проводило переговоры с Российской Премьер-Лигой по футболу (РПЛ), а также руководством московских "Спартака" и "Динамо". Силовики просили перенести матч, который запланирован на эту субботу, на другой день. Аргументация - у столичного региона не хватит правоохранителей, чтобы обеспечить порядок и на митинге, и на футболе.

Скандал вокруг переноса матча "Спартак" - "Динамо"

Игры "Спартака" и "Динамо", как и с участием московских ЦСКА и "Локомотива", а также чемпиона РПЛ питерского "Зенита", всегда привлекают повышенное внимание и серьезно охраняются силовиками.

Главное управление МВД по Москве просило перенести игру - на пятницу или понедельник. Поскольку львиную часть личного состава полиция якобы планируют направить на митинг.

Переговоры МВД с Российской Премьер-Лигой и двумя командами вызвали скандал. Ни в пятницу, ни в понедельник посещать игру москвичам неудобно. Осложняется ситуация тем, что в четверг, 8 августа, "Спартак" стартует в квалификации Лиги Европы УЕФА. Перенос игры был бы неудобен и нарушал график непосредственно футболистов.

Аргументация, что МВД не хватило бы сотрудников и на футбол, и на митинг, спорна. Москва организовывала безопасность и в значительно больших масштабах. Пример - Чемпионат мира по футболу 2018, когда российская столица была под завязку заполнена туристами целый месяц.

В околофутбольных кругах ходят слухи, что переносом матча в МВД хотели настроить москвичей против оппозиционеров. Мол, из-за митинга им не удастся посетить долгожданную игру любимых команд.

Можно предположить, что такой ход мыслей мог иметь место. Тем более, что у "Спартака" и "Динамо" есть многотысячные армии болельщиков, которые в совокупности значительно превышают количество сторонников Навального. То есть месседж услышали бы многие.

Но фанаты отреагировали иначе. Как рассказали нам в околофутбольных кругах, вместо матча болельщики были готовы массово пойти на митинг. Мол, если билеты на футбол пропали, в пику МВД пойдем и поддержим пикет за выборы.

Очевидно, недовольство болельщиков дошло до силовиков. Плюс Российская Премьер-Лига совместно с руководством "Спартака" и "Динамо" заняли консолидированную позицию - категорически против переноса игры 3 августа.

В итоге матч состоится в ранее назначенное время. Но сам факт переговоров о переносе матча уже возымел плохой для МВД эффект. По слухам, позиция ряда болельщиков изменена не будет. Причем, это касается самой радикально настроенной группы фанатов - ультрас, которых еще называют футбольными хулиганами.

Днем они якобы планируют посетить протест, принять в нем активное участие, а вечером отправиться на футбол (начало матча - в 19:00).

В основном это касается болельщиков "Спартака", поскольку "Динамо" в советские времена курировалась МВД и даже сейчас ассоциируется с органами. Скорее всего, фанаты динамовцева если на митинг и выйдут, то в поддержку Росгвардии, а не против.

Это означает, что теперь возможны потасовки не только между митингующими и МВД, а и между ультрас "Спартака" и "Динамо". Впрочем, среди фанатов "Спартака" также достаточно много людей со взглядами, противоположными Навальному и Ко. Поэтому - пойдет ли кто-то из них по итогу на митинг или нет пока непонятно.

Митинг на Лубянке 3 августа

Тем временем, Главное управление МВД по Москве выступило со специальным обращением.

"Официально предупреждаем, что мероприятие [3 августа на Лубянке] незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем", - заявили силовики, напомнив об ответственности граждан.

В ведомстве сообщили о поступлении информации о возможных нарушениях порядка при проведении акции 3 августа и о провокациях, в том числе с использованием раздражающих аэрозолей и пиротехники (дымовых шашках и файерах). Последнее, по всей видимости, - как раз отсылка к футбольным хулиганам, собирающимся на пикет.

"Столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан", — сообщили в ГУ МВД.

Если все это сократить до пары слов, силовики прямо сказали: будем задерживать.

Как отмечалось выше, изначально столичная мэрия согласовала субботний митинг на проспекте академика Сахарова - где оппозиция ранее часто проводила свои митинги.

Однако, на этот раз она отказалась, чем вызывало заявления со стороны провластных комментаторов о том, что сторонники Навального не митинг хотят провести, а спрвоцировать массовые беспорядки.

Так или иначе, но точкой сбора оппозиционеры избрали Лубянскую площадь, где находится главное здание ФСБ дабы заявить протест против политических репрессий.

Правда, опять же противники оппозиции видят в этом подвох: к Лубянской площади вплотную примыкает московская туристическая мекка - улица Никольская, которая во все выходные, независимо от погоды, заполнена гостями - как россиянами, так и иностранцами. Многие там гуляют с детьми.

Никольская на ЧМ-2018. Начинается с Лубянки и упирается в Кремлевский пр-д. Фото:ТАСС

Если начнутся задержания (а они будут), то включится фактор толпы. В автозак или под дубинку Росгвардии легко могут попасть и мирно гуляющие россияне, и иностранцы. По всей видимости, чем больше таких прецедентов будет, тем громче прозвучит протест и тем выгоднее оппозиции.

Также если на проспекте Сахарова численность митинга визуально было бы определить просто, то в районе Лубянской площади - сложно. Из-за туристического столпотворения оппозиция сможет сообщить о небывало большом количестве участников, записав себе в митингующие граждан, которые будут идти за лимонадом на Никольскую.

День выборов и день города Москвы

Митинг 3 августа на Лубянке, его итоги и степень резонанса станут определяющими для дальнейших действий оппозиции. Впрочем, по слухам в правоохранительных кругах, сейчас МВД прорабатывает следующий шаг - день выборов в Мосгордуму.

Оппозиционные кандидаты на 99% допущены к ним все же не будут. И к тому времени из изолятора уже должны выйти Алексей Навальный и его сторонники. Если они не будут задержаны вновь, то скорее всего организуют протесты непосредственно в день голосования.

В этом году день города Москвы отмечается как раз 8 сентября. Мэрия готовится к этому празднику практически весь год. Перекрывается центральные улицы и площади российской столицы, на них появляются сцены с выступающими, фестивали еды, зоны развлечений для детей.

Количество людей, которые отмечают день города в центре Москвы

Если Навальный и Ко захотят проводить митинг на Лубянской площади в день выборов, то там будут уже не десятки, а сотни тысяч людей. Случившись так, задача у силовиков осложняется в разы. И в МВД это отлично понимают.

Такое возможное развитие событий наталкивает на мысль, что в ближайшую субботу задержания будут еще более жесткими и массовыми, чем неделю назад. Дабы 8 сентября уже ни у кого не было желания повторять акции.

Отдельно следует обратить внимание на заявление Трампа по Навальному. Таким образом США дали понять, что следят не столько за состоянием здоровья оппозиционера, но и за протестами в Москве в целом.

Впрочем, чем больше Штаты высказывают подобную обеспокоенность, тем больше играют в пользу Кремля. Для значительной части россиян США - такое же зло, как для значительной части украинцев Россия. И чем больше Трамп будет поддерживать начинания Навального, тем выше шансы, что даже оппозиционно настроенные россияне от него отвернутся.