Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук еще три месяца назад "не знал, кто такой Зеленский" и говорил, что больше поддерживает проигравшего Порошенко. А также хвалил его за безвиз и "эффективные реформы".

Такое мнение Гончарук высказывал в эфире программы "KRYM" 22 апреля - то есть на следующий день после окончательной победы Зеленского на выборах.

С тех пор Гончарук успел стать замглавы Офиса президента, которого еще несколько недель назад "не знал". А с недавних пор он, по данным из многих источников, является главным фаворитом Банковой на пост премьер-министра.

"Страна" разбиралась в таком быстром развороте Алексея Гончарука от Порошенко к Зеленскому.

Как Гончарук Порошенко хвалил

22 апреля на YouTube-канале журналиста Владимира Федорина появился прямой эфир "Зе!волюція?", посвященный итогам президентских выборов. Днем ранее Владимир Зеленский одержал победу над Петром Порошенко во втором туре.

В этой передаче появился и Алексей Гончарук - на тот момент советник первого вице-премьера Степана Кубива и глава Офиса эффективного регулирования (действовал при Кабмине на грантовые деньги). Гончарука в ряду других экспертов интервьюировал Федорин. Они обсуждали феномен победы Зеленского, ее возможности и опасности.

Гончарука представили в студии как "представителя нового политического класса".

Алексей заявил, что Зеленский похож на Трампа своей энергетикой - однако президента США сдержали местные устоявшиеся института власти. Поэтому он не смог разрушить сложившийся в Америке уклад.

"В Украине к сожалению нету сильных институтов, способных его (Зеленского - ред.) сдерживать", - посетовал Гончарук. Интересно, что уже через месяц он пошел работать в Администрацию президента - видимо, чтобы "сдерживать Зеленского".

В том же интервью он назвал президентскую гонку, в которой победил Зе, "выборами без выбора". А также говорил, что его цель в политике на данный момент - "недопустимость реванша". Кстати, ту же терминологию тогда использовал в предвыборной кампании и Петр Порошенко.

На вопрос, с кем он планирует сотрудничать - Владимиром Зеленским или Петром Порошенко - Гончарук ответил, что не понимает, кто такой Зеленский, а Порошенко ему ближе. По крайней мере, по некоторым вопросам.

"Мы не понимаем, кто такой Зеленский, поэтому отпозиционироваться к нему невероятно сложно. Кто такой Порошенко мы хорошо понимаем, поэтому есть часть вещей, в которых он точно будет нашим союзником, это евроинтеграция и некие понятные вещи, и он будет в силу того, что у него есть некий бэкграунд исторический, за них топить. И есть некие вещи, в которых он будет нашим антагонистом. Мы понимаем, что его связь с олигархами и людьми, которые стоят за энергетическими монополиями не дает нам возможности говорить о том, что это наш союзник", - сказал Гончарук.

"Если ты мне объяснишь, кто такой Зеленский, я тебе скажу, как я к нему отношусь", - чуть короче ответил Гончарук на уточняющий вопрос Федорина.

При этом он добавил, что "лично благодарил Порошенко, в том числе и в Facebook, за те пять лет, которые были", отметим, что это, конечно, не отменяет "бесчинства", за которые экс-президент ответственен.

На вопрос, стоит ли решительно избавляться от старого политического класса в Украине, Гончарук ответил уклончиво и спел еще несколько дифирамбов Петру Порошенко.

"Не стоит забывать, что при Порошенко - хорошо это или плохо - у нас практически не было практики печатания денег для того, чтобы закрывать какие-то дыры. И это достижение. И это абслютно точно мы можем потерять, если администрация нового президента не поймет, что регулятор должен быть независимым"

"Есть целый ряд вещей, за которые Петра Алексеевича можно благодарить. Кто бы как не относился к безвизу, а он есть", - добавил активист.

Еще одно преимущество Порошенко, которое увидел Гончарук - это судебная реформа. "Вы же не будете отрицать, что вследстве судебной реформы полномочия президента в отношении судов значительно сократились?", - вопрошал Гончарук.

Сидящий рядом экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе возразил, что при Порошенко возник институт "смотрящих" за судами.

Кто такой Алексей Гончарук

Алексей Гончарук - 35-летний украинский юрист. Сейчас он занимает должность замглавы Офиса президента, отвечает за блок экономического развития и реформ.

Гончарук родился в небольшом городе Городня в Черниговской области, получил образование в Институте права при Межрегиональной академии управления персоналом. Параллельно он работал юристом на заводе продтоваров в своем городе, а с 2005 года - юристом в компании PRIOR-Invest, где через полтора года возглавил юридический отдел. Но через пару лет, получив свидетельство адвоката, ушел из этой инвестиционной компании.

В 2008 году стал управляющим партнером Constructive Lawyers, специализировался на сопровождении инвестиционных проектов в строительстве. В 2009 году возглавил общественную организацию, которая оказывала помощь пострадавшим инвесторам.

Видимо, с того времени Гончарук начал задумываться о карьере в политике и на выборах в Раду в 2014 году возглавил список партии "Сила людей", которая набрала 0,1%.

В 2015 году Гончарук стал внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, которого знал несколько лет. В основном он занимался вопросами Госслужбы геологии и недр. По данным издания theБабель, Шевченко даже хотел сделать Гончарука главой Госслужбы геологии и недр, но этого не удалось сделать из-за позиции тогдашнего премьера Арсения Яценюка. Как писала "Страна", Шевченко лоббировал интересы Петра Порошенко в его попытках отобрать у Рината Ахметова компанию"Нефтегазодобыча", но на защиту олигарха встал Яценюк.

А вскоре самого Шевченко выгнали из правительства после коррупционного скандала.

В 2015 году Гончарук возглавил Офис эффективного регулирования - BRDO, созданный министром экономразвития Абромавичусом.

В 2018 году Гончарук прекратил членство в "Силе людей" и запустил новый проект "Люди важны", не ставший массовым. В числе его основателей был и нынешний глава таможни Максим Нефедов. А одну из ведущих ролей играл близкий к Арсену Авакову нардеп Антон Геращенко.

В ОП Зеленского Гончарука пригласил Андрей Богдан. Они познакомились в мае 2019 года, а чуть позже экс-глава "Силы людей" успешно прошел собеседование с командой президента. Гончарук сопровождал Зеленского во время поездок в Торонто и Брюссель.

После выборов в Раду, когда стало понятно, что "Слуга народа" сможет сформировать монобольшинство, именно Гончарука стали все чаще называть в качестве кандидата №1 на должность премьер-министра. Считается, что он не является сильной политической фигурой, а потому не сможет проводить независимую от Офиса президента политику во главе правительства.

В этом плане, по мнению наблюдателей, он выглядит более привлекательным для Банковой кандидатом на должность премьера, чем более маститые деятели вроде экс-министров Данилюка и Абромавичуса или же представителя Украины при МВФ Рашкована.