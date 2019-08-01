В Киеве откроется первый музей восковых фигур. Двойников Епифания и Филарета освятил сам Епифаний
В Киеве прошло освящение первого в истории Украины Музея становления украинской нации. Об этом пишет журналист Анастасия Рагимова в Facebook.
Она отмечает, что помещение музея освятил глава ПЦУ Епифаний, восковой двойник которого также есть в музее. "...Посмотрите на мое фото с живым Епифанием и восковой фигурой - отличить ну нереально", - пишет журналистка и отмечает высокое качество кукол.
"Экспозиции нереальные. Сами фигуры как живые, просто каждый волосок, ноготок, трещинка на губах и пора на лице. Костюмы фигур - что ни экспонат, то просто шедевр, отточена каждая деталь", - пишет она. Рагимова также выделила фигуру Вячеслава Черновола под названием "государственность".
К слову, фигура Епифания в музее стоит рядом с фигурой Филарета. Между ними находится копия Томоса для Украины.
Открытие музея для посетителей состоится 3 августа, находится он в здании музея Второй мировой войны в Киеве.
Фото: facebook.com
Напомним, что в музее Тюссо появилась экспозиция королевской семьи без Меган Маркл.
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