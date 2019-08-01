В Киеве прошло освящение первого в истории Украины Музея становления украинской нации. Об этом пишет журналист Анастасия Рагимова в Facebook.

Она отмечает, что помещение музея освятил глава ПЦУ Епифаний, восковой двойник которого также есть в музее. "...Посмотрите на мое фото с живым Епифанием и восковой фигурой - отличить ну нереально", - пишет журналистка и отмечает высокое качество кукол.

"Экспозиции нереальные. Сами фигуры как живые, просто каждый волосок, ноготок, трещинка на губах и пора на лице. Костюмы фигур - что ни экспонат, то просто шедевр, отточена каждая деталь", - пишет она. Рагимова также выделила фигуру Вячеслава Черновола под названием "государственность".

К слову, фигура Епифания в музее стоит рядом с фигурой Филарета. Между ними находится копия Томоса для Украины.

Открытие музея для посетителей состоится 3 августа, находится он в здании музея Второй мировой войны в Киеве.

Фото: facebook.com

Напомним, что в музее Тюссо появилась экспозиция королевской семьи без Меган Маркл.

Также читайте о том, что из Музея мадам Тюссо убрали восковую Терезу Мэй.