В четверг, 1 августа, автомобиль Renault службы госохраны разбился на улице Тарасовской. Патрульные, которые прибыли на место, обнаружили охранника. Мужчина умер через несколько минут. Новость передает "Инфоратор".

Авария случилась около 08:50. Спускаясь по улице Тарасовской в сторону улицы Саксаганского, Renault врезался в дерево. Когда патрульные приехали на место, машина оставалась заведена, а мужчину за рулем трясло от судорог. Патрульные выбили окно и заглушили двигатель. Медики, которые оперативно приехали на место, пытались помочь пострадавшему, но он скончался через несколько минут.

Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Сотруднику госохраны было около 50 лет. В последний момент он избежал столкновения с другими машинами и не наехал на пешеходов, так что больше в инциденте никто не пострадал.

Фото: kiev.informator.ua

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