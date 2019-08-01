Сегодня, 1 августа, луганская Заря проведет в Запорожье ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской команды Будучности.

Игра начнется на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в 19.00 и в прямом эфире ее будет транслировать телеканал "Униан".

Матч обслужит бригада арбитров из Ирландии во главе с главным рефери Нилом Дойлом.

Напомним, что победитель пары Заря - Будучность сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА с лучшей командой пары ЦСКА (София) - Осиек (Хорватия). В первом матче на своем поле ЦСКА выиграл 1:0. Также и наша Заря свой первый матч против черногорцев выиграла с комфортным счетом 3:1, что дает луганчанам солидное преимущество в ответке.

Ранее "Страна" сообщала, что в первом туре Премьер-лиги луганская Заря на выезде одолела Ворсклу.