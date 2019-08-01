В сети появилось полное видео момента столкновения Hyundai Getz и маршрутки Mercedes-Benz Sprinter, которое произошло утром 1 августа в Днепре. Его опубликовал "Авто Информатор".

На ролике запечатлен момент аварии, которая произошла в центре Днепра около 07:00. Автомобиль Hyundai Getz, за которым гонится полицейская машина, на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Вернадского влетает в маршрутку Mercedes-Benz Sprinter. В ней в момент столкновения находились 15 пассажиров. От резкого удара маршрутка переворачивается на бок, легковушка останавливается на перекрестке. Тормозной путь машины составил около 40 метров.

Сообщается, что водитель Hyundai Getz был пьян. Машина уже находилась в полицейских ориентировках. Правоохранители заметили легковушку на улице 6-й стрелковой дивизии. Автомобиль ехал на очень высокой скорости. Заметив преследование полиции, водитель Hyundai Getz уехал в сторону Аграрного университета.

В результате аварии он и пассажир легковушки были госпитализированы. Состояние виновника ДТП оценивается как тяжелое - он получил травму позвоночника. Что касается пассажиров маршрутки, все они выжили. 11 из 15 человек были госпитализированы.

Национальная полиция Днепропетровской области, по данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следственные действия продолжаются.

Видео: Facebook/ Авто Информатор

Напомним, под Киевом произошло смертельное ДТП с маршруткой и Ford. Три человека погибли.

Также мы писали, что под Ровно маршрутка врезалась в грузовик и легковушку.