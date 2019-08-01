В пятницу, 2 августа, на Ильин день, в Украине станет прохладнее. В большинстве областей температура воздуха составит "скромные +19...+25 градусов", на севере и северо-востоке местами +17...+22 градуса. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

Она отмечает, что посвежеет даже на юге, однако там будет теплее: +25...+29 градусов. Дожди пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской областях. На остальной территории будет сухая солнечная погода.

В Киеве завтра будет сыро и свежо, пройдет дождь, ожидается +20...+22 градуса. Температура воды в Днепре составит +22...+23 градуса.

Напомним, что сегодня ожидаются дожди на западе и снижение температуры до +29.

Также мы писали о том, что первая неделя последнего месяца лета принесет в Украину похолодание.