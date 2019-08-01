Работники правоохранительных органов задержали последнего подозреваемого в нападении на полицейских в Запорожской области. Об этом написал председатель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

Князев отметил, что в конце июня в Запорожской области неизвестные напали на участкового и следователя отдела полиции города Васильевка. Правоохранители возвращались домой поздним вечером, когда на них напала группа налетчиков и ограбила.

"Ряд правонарушителей были задержаны в тот же день. Но организаторам удалось скрыться. За неэффективную работу немедленно мной был отстранен, а затем снят с должности руководитель этого отдела полиции, а также ряд руководителей ГУ НП Запорожской области. Сегодня поставлена первая точка в этом деле. Последний правонарушитель, который скрывался, был задержан", - написал председатель Нацполиции.

Фото: Facebook

Один из полицейских даже потерял сознание из-за нанесенных ударов по туловищу и голове. Злоумышленники отобрали у работников полиции личные вещи, служебные удостоверения, деньги и документы.

По горячим следам оперативники установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев - местные жители 1994 и 2003 годов рождения. Младшего из братьев полицейские задержали, а старшего разыскивали до этого момента.

Фото: Facebook/ Сергій Князєв

Напомним, "Страна" рассказывала о том, что полиция задержала двух участников погрома в Укринформе.

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